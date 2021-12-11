إيطاليا تسجل 118 وفاة و20497 إصابة جديدة بكورونا

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 06:11 قراءة: 0 د, 18 ث
      
وكالات - قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 118 وفاة جديدة بكورونا يوم الجمعة مقابل 79 في اليوم السابق، في حين قفزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 20497 إصابة من 12527 إصابة.

وسجلت إيطاليا 134669 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة عالميا.

وأحصت البلاد 5.18 مليون إصابة إلى الآن.

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