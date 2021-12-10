كأس العرب: قطر تبلغ نصف النهائي بفوز تاريخي على الإمارات

وسجل علي سالمين (6 بالخطأ في مرماه) والمعز علي (28 من ركلة جزاء و45+3) وخوخي بوعلام (36 من ركلة جزاء) وعبد العزيز حاتم (44) أهداف قطر.ونجح "العنابي" في بلوغ دور الأربعة في مشاركاته الثلاث في البطولة بعد عامي 1985 و1998، بينما فشل"الأبيض" في تكرار ما حققه في نسخة 1998 عندما حلّ رابعاً.ويُعدّ الفوز الأكبر لقطر على الإمارات في تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما كانت هزمتها أيضا في آخر مباراتين بينهما 4-صفر في نصف نهائي كأس آسيا 2019، ثم 4-2 في كأس الخليج الرابعة والعشرين في نفس العام.وتلعب قطر في نصف النهائي مع الفائز بين المغرب والجزائر اللذين يتواجهان السبت على استاد الثمامة.وانهى أصحاب الأرض المباراة فعليا في شوطها الأول الذي سجلوا فيه أهدافهم الخمسة وسط أخطاء دفاعية وضياع تام للاعبي الامارات.وافتتحت قطر التسجيل بعد مرور 6 دقائق بعدما اخطأ المدافع مهند العنزي الذي حل بديلا لقائد الامارات وليد عباس الموقوف في تشتيت الكرة، ليخطفها المعز علي ويمرّرها إلى اكرم عفيف الذي مرّ عن حارس المرمى علي خصيف وابعدها محمد العطاس لكنها اصطدمت بزميله علي سالمين ودخلت الشباك.وأهدر المعز علي أحد نجوم المباراة من انفراد تام فرصة اضافة الهدف الثاني بعدما صد خصيف كرته (23)، قبل أن يعوّض مهاجم الدحيل القطري بتسديدة اصطدمت بيد محمود خميس لم يتردّد الحكم في احتساب ركلة جزاء سددها بنفسه بنجاح (28).واحتسب الدولي الاوروغوياني اندرياس ماتونتي بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ركلة جزاء ثانية لقطر، اثر عرقلة خصيف للمعز سدّدها بوعلام ونجح في ترجمتها للهدف الثالث (36).ومرّر أكرم عفيف كرة متقنة إلى عبد العزيز حاتم سددها من خارج منطقة الجزاء جميلة سكنت شباك خصيف الذي تابعها بنظراته (44).واستمر مهرجان أصحاب الأرض واضافوا الخامس عبر المعز علي، هداف كأس آسيا 2019، بعد تمريرة من عفيف (45+5).وهدأ الإيقاع في الشوط الثاني بعد التغييرات التي لجأ اليها المنتخبان، وفي فرصة نادرة للإمارات انفرد البديل علي مبخوت وسدد برعونة الى جانب قائم حارس مرمى قطر سعد الشيب (53).وحرمت العارضة الإماراتية رأسية بوعلام اثر ركنية من إضافة الهدف السادس (72)، قبل ان يجرّب بوعلام حظه برأسية ثانية ابعدها مبخوت عن خط المرمى (79).وقال مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيس "خضنا مباراة جادة. النتيجة في الشوط الأوّل منحتنا أريحية كبيرة. من الرائع أن تلعب أمام هذا العدد الكبير من الجماهير".بدوره، قال مدرّب الإمارات الهولندي بيرت فان مارفيك "في الشوط الأول ارتكبنا أخطاء ساذجة كلفتنا كثيراً، بدا الأمر جنونياً".