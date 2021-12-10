فرنسا تقرر فتح الأرشيف الخاص بحرب الجزائر قبل 15 عاما من المهلة القانونية

فرانس 24 -

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو الجمعة عن قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" لحرب الجزائر (1954-1962) بعد حوالي 60 عاما وفيما تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة منذ أشهر.وصرحت باشلو لمحطة "بي أف أم تي في" "أفتح قبل 15 عاما أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".وجاءت هذه التصريحات بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائرية.وقالت المسؤولة الفرنسية "أريد ذلك بخصوص هذه المسألة، المزعجة والمثيرة للغضب وفيها مزورون للتاريخ يعملون، أن نكون قادرين على مواجهتها. لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب". مضيفة أن "التزوير هو الذي يجلب كل الأخطاء والمشكلات وكل الكراهية. في اللحظة التي تطرح فيها الحقائق على الطاولة ويتم الاعتراف بها وتحليلها، من تلك اللحظة فقط يمكننا أن نبني تاريخا آخر ومصالحة".وصرحت باشلو أيضا "لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر ولا يمكن إعادة بنائها إلا بناء على الحقيقة". وردا على سؤال عن تداعيات هذا القرار لا سيما التأكيد المقبل لحدوث أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر، قالت روزلين باشلو "من مصلحة البلاد الاعتراف بها".ويأتي الإعلان في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اعترف في 13 سبتمبر/أيلول 2018 بأن اختفاء عالم الرياضيات والناشط الشيوعي موريس أودان في 1957 بالعاصمة الجزائر، كان من فعل الجيش الفرنسي ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف.وأعلن رئيس الدولة في 9 مارس/آذار 2021 في إطار سياسة "الخطوات الصغيرة" التي يتبعها، عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.فرانس24/ أ ف ب