فرنسا - اعتقال البطل الأولمبي السابق يانيك أنييل لاتهامه باغتصاب فتاة قاصر

Publié le Vendredi 10 Decembre 2021 - 08:35 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - اعتقلت الشرطة الفرنسية، أمس الخميس، البطل الأولمبي السابق في السباحة، يانيك أنييل، في إطار تحقيق بتهمة "اغتصاب واعتداء جنسي على قاصر في الخامسة عشرة من عمرها".

وقال مكتب المدعي العام في مولوز، إن السباح البالغ عمره 29 عاما، الفائز بذهبيتي 200 متر حرة والتتابع 4 مرات 100 متر في أولمبياد لندن 2012 إضافة إلى تتويجه بطلا للعالم في هذين السباقين عام 2013، أوقف صباح الخميس "في باريس ونقل إلى الحجز في مولوز" بناء على تفويض قضائي.

وتم تقديم شكوى بحق أنييل الصيف الماضي لوقائع تعود إلى عام 2016 تقريبا.

ومنذ اعتزاله السباحة عام 2016، انتقل أنييل إلى مزاولة الرياضة الإلكترونية، ويظهر بانتظام في وسائل الإعلام المختلفة.

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