أول زيارة منذ أزمة 2017 بين قطر ودول الخليج.. ولي العهد السعودي يصل العاصمة القطرية الدوحة

وكالات -

أفادت وكالة الأنباء السعودية مساء يوم الأربعاء بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الخليج عام 2017.وأضافت أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي.وتأتي قطر كمحطة ثالثة لولي العهد في جولته بالخليج، وذلك بعد زيارته لسلطنة عمان ودولة الإمارات.وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.