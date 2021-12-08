ألمانيا تسجل أعلى وفيات يومية بكورونا منذ فبراير

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 10:04 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وكالات - سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا منذ فبراير، بينما تكافح لوقف موجة رابعة من الوباء.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية تسجيل 69601 إصابة جديدة، بزيادة 2415 إصابة مقارنة بنفس الفترة قبل أسبوع، و527 حالة وفاة وهو أعلى رقم منذ 12 فبراير، ليصل إجمالي الوفيات إلى 104047 حالة وفاة في البلاد.

ومع ذلك استمر معدل الإصابة الأسبوعي لكل 100 ألف شخص في الانخفاض إذ انخفض من 432 إلى 427 أمس الثلاثاء.

وشكك الخبراء في أن يكون هذا المعدل يعني أن ألمانيا تجاوزت ذروة هذه الموجة أو في إمكانية التعويل على هذه الأرقام لأن بعض السلطات الصحية لاسيما في المناطق الأكثر تضررا، تواجه أعدادا كبيرة من الحالات المصابة.

وحظرت ألمانيا الأسبوع الماضي على غير الملقحين دخول جميع الشركات والمتاجر عدا الضرورية منها مثل محلات البقالة والصيدليات والمخابز، كما وافقت على تكثيف حملات التطعيم.

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