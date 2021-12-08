كأس العرب 2021.. موعد مباريات ربع النهائي

أسدل الستار يوم الثلاثاء، على مباريات دور المجموعات للنسخة العاشرة من كأس العرب بكرة لقدم، التي تستضيفها قطر لغاية 18 ديسمبر الجاري، وتقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي "فيفا".
وتأهل 8 منتخبا إلى دور الثمانية لكأس العرب "قطر 2021"، وهي: قطر، سلطنة عمان، ، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.
جدول وموعد مباريات الدوري ربع النهائي لكأس العرب 2021 توقيت تونس:
يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021:
تونس – سلطنة عمان (16:00 )
قطر – الإمارات (20:00 )
يوم السبت 11 ديسمبر 2021:
مصر – الأردن (16:00 )
المغرب الجزائر (20:00 ).
وتأهل 8 منتخبا إلى دور الثمانية لكأس العرب "قطر 2021"، وهي: قطر، سلطنة عمان، ، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.
جدول وموعد مباريات الدوري ربع النهائي لكأس العرب 2021 توقيت تونس:
يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021:
تونس – سلطنة عمان (16:00 )
قطر – الإمارات (20:00 )
يوم السبت 11 ديسمبر 2021:
مصر – الأردن (16:00 )
المغرب الجزائر (20:00 ).
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