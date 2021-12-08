كأس العرب 2021.. موعد مباريات ربع النهائي

تونس – سلطنة عمان (16:00 )

وتأهل 8 منتخبا إلى دور الثمانية لكأس العرب "قطر 2021"، وهي: قطر، سلطنة عمان، ، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.قطر – الإمارات (20:00 )مصر – الأردن (16:00 )المغرب الجزائر (20:00 ).