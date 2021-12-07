إذاعة "ٌRTL" : اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 16:26 قراءة: 0 د, 16 ث
      
وكالات - ذكرت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية مساء يوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن اعتقلت أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا.

وقالت الإذاعة الفرنسية إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي، 33 عاما، العضو السابق في الحرس الملكي السعودي، صباح الثلاثاء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للتوجه إلى الرياض.



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