انفجار كبير في محافظة البصرة العراقية وأنباء عن سقوط ضحايا

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 12:03 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - أفاد مراسل روسيا اليوم في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا كبيرا ضرب محافظة البصرة جنوبي البلاد، وأشار إلى سقوط ضحايا.

ونقل نفس المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجار البصرة ناجم عن عمل إرهابي بدراجة نارية مفخخة.
أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل.

وفي المعلومات الأولية، تحدثت خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة.

وأدى الحادث، حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة، إلى "استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".


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