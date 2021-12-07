الإمارات تغير عطلة نهاية الأسبوع للسبت والأحد

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 11:07 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وكالات - أعلنت الإمارات الثلاثاء أنها قرّرت تقليص أيام العمل في الأسبوع من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

وجاء في بيان أنّ "حكومة الإمارات أعلنت النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة".

وأضاف "تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 كانون الثاني/يناير إجازة رسمية".

واعتبرت الحكومة أنّ النظام الجديد سيساهم "في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف".

والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعتمد يومي السبت والأحد عطلة نهاية الاسبوع. كما أنّها "الدولة الأولى" في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، بحسب البيان.

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