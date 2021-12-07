فيروس كورونا: فرنسا تقرر إغلاق الملاهي الليلية مدة أربعة أسابيع

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 06:37 قراءة: 0 د, 38 ث
      
فرانس 24 - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مساء الاثنين أن الحكومة ستأمر بإغلاق الملاهي الليلية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة قبيل احتفالات نهاية العام.
كما دعا المواطنين، خلال مؤتمر صحفي بعد انعقاد مجلس الدفاع الصحي، إلى الحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، لكنه قال إنه لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى.

من جهته، أشار وزير الصحة أوليفييه فيران إلى أن فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بالسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا انتقلت العدوى في أربع منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب أفريقيا.

وتابع أن الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من خمسة إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية.

فرانس24/رويترز




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