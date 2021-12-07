تركيا توقع عشرات الاتفاقيات مع قطر وتؤكد أنها لن تطلب مساعدات مالية من الدوحة

فرانس 24 -

أعلن وزيرا الخارجية القطري والتركي أن الدوحة وأنقرة ستوقعان عشرات الاتفاقات يوم الاثنين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير أن تركيا لا تعتزم طلب مساعدة مالية.وأوضح الوزير القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو أن قطر تتطلع لفرص تكشف عنها التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا.وأشار الشيخ محمد إلى أنه من المقرر أن توقع قطر عشرات الاتفاقات مع تركيا وأن تستثمر بكثافة في تركيا. وأضاف أن بلاده تتطلع لما قد يظهر من فرص من خلال المحادثات.من جهته، لفت تشاوش أوغلو إلى أن أنقرة لا تعتزم طلب مساعدات مالية من قطر. وأضاف: "لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي أموال بعينها. نحن هنا فقط لبحث تحسين علاقاتنا". يذكر أن تركيا تواجه ارتفاع التضخم وأزمة عملة في أعقاب سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة. وقالت وسائل إعلام رسمية إنه من المتوقع أن يصل أردوغان إلى قطر في وقت لاحق اليوم.هل من اجتماع بين بن سلمان وأردوغان؟من ناحية أخرى من المقرر وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة يوم الأربعاء غير أن الشيخ محمد قال إن توقيت الزيارتين مجرد مصادفة. وهناك خلافات منذ سنوات بين السعودية وتركيا بشأن قضايا إقليمية وجماعات الإسلام السياسي غير أن الجانبين يعملان لرأب الخلافات.وأفاد مسؤول خليجي مطلع على زيارة ولي العهد السعودي أن مناقشات جرت لترتيب اجتماع بين أردوغان والأمير محمد في قطر خلال الأسبوع على الرغم من أنه يجري بحث التفاصيل وأن الاجتماع لم يتأكد حتى الآن.وسيكون هذا أول اجتماع مباشر بين الاثنين بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018.وفي العام الماضي فرضت السعودية مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية مع تأثر التجارة بين البلدين بالتوترات السياسية.فرانس24/ أ ف ب