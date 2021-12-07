تبون يعلن تقديم 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية بعد استقباله محمود عباس

Publié le Mardi 07 Decembre 2021 - 07:10 قراءة: 0 د, 59 ث
      
فرانس 24 - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين أن بلاده قدمت للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور الجزائر "مساهمة مالية" في إطار الجامعة العربية بقيمة 100 مليون دولار، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

وأشار تبون خلال مؤتمر صحفي مع محمود عباس إلى أن القرار جاء "وفاءً لتاريخِ الجزائر الثوري والالتزام الثابت للشعب الجزائري برمته، بمساندة القضية الفلسطينية العادلة في كل الظروف".

وتستعد الجزائر لاحتضان قمة جامعة الدول العربية في آذار/مارس 2022، وهي تسعى "لوضع القضية الفلسطينية فـي صُلبِ أولويات هذا الحدث الهام" على ما أكد تبون.

وأضاف الرئيس الجزائري: "لا شكَ أن بلورةَ موقف موحد ومشترك حول دعمِ حقوقِ الشعب الفلسطيني عبر إعادة التمسك الجماعي بمبادرة السلامِ العربية لعام 2002، سيكون له الأثرُ البالغُ في إنجاح أعمالِ هذه القمة".

إلى ذلك، نقلت قناة الجزائر الدولية الحكومية أن الرئيسين الجزائري والفلسطيني اتفقا على استضافة الجزائر "ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا".

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للجارة المغرب، تميزت بتوقيع الدولتين اتفاقا غير مسبوق للتعاون الأمني، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين والجزائريين.

واعتبرت الجزائر التي قطعت علاقاتها مع المملكة المغربية منذ آب/أغسطس بسبب "أعمال عدائية" أنها هي "المستهدفة" بزيارة الوزير الإسرائيلي.

فرانس24/أ ف ب




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