العراق يودع كأس العرب بعد الخسارة بثلاثية أمام قطر

ودع المنتخب العراقي منافسات كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته صفر - 3 أمام نظيره القطري صفر-3، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.



وتجمد رصيد المنتخب العراقي عند نقطتين ليحتل المركز الثالث (قبل الأخير)، ليودع منافسات البطولة عقب خسارته وفوز منافسه على التأهل منتخب عمان على نظيره البحريني 3 - صفر.



ورفع منتخب عمان رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني ويقتنص بطاقة التأهل لدور الثمانية، فيما تجمد رصيد المنتخب البحريني عند نقطة واحدة ليحتل المركز الرابع والأخير في الترتيب.



على الجانب الأخر رفع المنتخب القطري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بعد فوزه في مبارياته الثلاث في المجموعة.



وانتظر المنتخب القطري حتى الدقيقة 82 ليسجل الهدف الأول عن طريق مهاجمه المعز علي، قبل أن ينجح أكرم عفيف في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85.



وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل حسن الهيدوس الهدف الثالث للمنتخب القطري.



