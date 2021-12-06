إنفانتينو يؤكد فخر الفيفا بتبني بطولة كأس العرب ويشيد بالأجواء الجماهيرية لمباراة تونس والإمارات

أعجبت بالأجواء الجماهيرية لمباراة تونس والإمارات





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قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الكرة القدم إنه فخور بأن الفيفا تبنى بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™.وأكد إنفانتينو في معرض رده على سؤال حول رأيه باستعدادات قطر لكأس العالم 2022: "بدون شك سوف تكون أحسن كأس عالم في التاريخ، وهي فريدة من نوعها، ولن تتكرر بسبب قرب المسافات من بعضها البعض، اللجنة المنظمة جاهزة والملاعب جاهزة، سيكون حفلاً كبيراً لعشاق كرة القدم".وفي تصريح لاذاعة موزاييك أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الإثنين 06 ديسمبر 2021، في تصريح لموزاييك، بكأس العرب فيفا قطر 2021، قائلاً إن هذه البطولة تمثل عرساً كروياً عربياً وعالمياً بشكل عام.وأوضح إنفانتينو أن الأجواء خلال البطولة كانت رائعة، مشيداً بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهده لقاء تونس والإمارات عشية اليوم، والذي انتهى بفوز نسور قرطاج بنتيجة هدف دون رد.كما عبر عن إعجابه بمستوى المباراة وبالروح القتالية العالية التي تحلى بها لاعبو المنتخبين في سعيهم لتحقيق الانتصار.وفي هذا السياق، أوضح رئيس الفيفا أن مستوى البطولة سيكون في نسق تصاعدي، خاصة مع احتدام المنافسة خلال الأدوار القادمة.كما أوضح أن بطولة كأس العرب تمثل فرصةً هامةً للتحضير بشكل أفضل لكأس العالم التي ستحتضنها قطر خلال العام القادم.