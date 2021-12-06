الخيار الثالث أو بقرطة الديمقراطية

بقلم الأستاذ بولبابه سالم





قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في خطابه بمناسبة الذكرى 69 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد أنه و في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ 25 جويلية و أمام ضبابية الرؤية سيقترح خيارا ثالثا لتجاوز المأزق بالإشتراك مع القوى و المنظمات التي تتقاطع مع الاتحاد في تصوراته للمرحلة القادمة .



و الحقيقة ان المنظمة الشغيلة التي باركت الانقلاب الدستوري الذي قام الرئيس قيس سعيد يوم25 جويلية وجدت نفسها على الهامش في علاقة مع قصر قرطاج حيث بدا قيس سعيد لا يبالي بأحد و رفض كل دعوات الحوار سواء مع المنظمات أو الأحزاب بل اقترح حوارا الكترونيا و استفتاءا الكترونيا وسط دهشة الجميع .



و بعد ان حج الى ساحة محمد علي قيادات حزبية و سفراء خصوصا السفير الفرنسي الذي تردد اكثر من مرة على القلعة التي فداها حشاد بدمه و مرت ذكرى وفاته دون ذكر الدولة التي قتلته (فرنسا) و لا أحد بيادقها الاستخباراتية (أنطوان ميليرو) الذي اعترف بجريمته في تقرير بثته قناة الجزيرة منذ سنوات .



قلت بعد تلك الزيارات و تراجع بعض الأحزاب حتى تلك التي ساندت الرئيس عن موقفها حصلت قناعة لدى الجميع ان الرئيس قيس سعيد الذي جمع كل السلط بين يديه لا يسمع احدا و يهاجم الجميع حتى من هلل له قبل أشهر مثل التيار الديمقراطي .



لكن الخيار الثالث الذي طرحه الطبوبي غايته الالتفاف على الديمقراطية وفق المقاربة التي تتبناها بعض الأحزاب التي لا تعنيها التحديات الاقتصادية و الإجتماعية بقدر ما يعنيها اجتثاث خصم سياسي عجزت عن هزمه في الانتخابات بل تراجع موقفها في دعم قيس سعيد لأنه لم يسايرها في شهواتها الشيطانية و استئصال خصومها بعد مرور اربعة اشهر من التدابير الاستثنائية فلم يوجد ملف واحد يدين حركة النهضة رغم حملات الشيطنة اليومية (طبعا يمكن تقييمها سياسيا ) .



لو كانت المنظمة الشغيلة منحازة فعلا الى الخيار الديمقراطي لقدمت تصورا حقيقيا لإنهاء الأزمة فيه خارطة طريق واضحة و لرفعت الخطوط الحمراء امام كل من يهدد المسار الديمقراطي في تونس و لنادت الجميع الى حوار وطني لا يستثنى فيه إلا من اقصى نفسه تعالج فيه قضايا القانون الانتخابي و النظام السياسي و المحكمة الدستورية لقطع الطريق امام اي محاولة للعودة إلى الدكتاتورية .

لكن يبدو ان المسألة الديمقراطية ليست محسومة داخل مكونات المكتب التنفيذي و هناك من يعبر عن مواقف حزبية أيديولوجية اكثر منها مواقف نقابية مهنية .



ان الخيار الوحيد هو الخيار الديمقراطي فلا احد يملك حق النطق باسم اسم الشعب الذي يعبر عن ارادته الحرة من خلال الصندوق الانتخابي ،، و لا احد يصادر حق التونسيين في بناء حياة سياسية تستجيب لروح العصر .. الصندوق الانتخابي هو الفيصل وهو الذي يعطي الأحجام الحقيقية لكل مكون سياسي لكننا اليوم نرى أحزابا لفظها الشعب صارت ناطقة باسم الشعب و نرى أحزابا اخرى تريد فرض هيمنتها من خلال استعمال القوة الصلبة للدولة لضرب خصم سياسي .



المعادلة واضحة و الديمقراطية تتسع للجميع ،،فلا ديمقراطية دون إسلاميين ،، بل بالديمقراطية يمكن هزم الاسلاميين و حصل ذلك في تونس و بلدان اخرى لكن ذلك يحتاج عملا ميدانيا ملتصقا بهموم المواطنين و ان تتحول الأحزاب الى ماكينات عمل و قوة اقتراح اما أساليب الكذب و التشويه و العنتريات الفيسبوكية و الغرور فلم يسبب لأصحابه إلا الخيبات و الانتكاسات .



البعض في الخارج و خصوصا فرنسا تريد ديمقراطية شكلية في تونس و تجد لدى بعض الأحزاب القريبة منها صدى لذلك .. و اتمنى ألا يكون الخيار الثالث الذي دعا له الطبوبي قريبا من الديمقراطية الشكلانية ،، وقتها سيكون ذكرى استشهاد الزعيم فرحات حشاد مناسبة أخرى لوأد الديمقراطية في تونس .



*كاتب ومحلل سياسي



