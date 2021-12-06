الصحة العالمية: سريان كوفيد أكثر اعتدالا لدى المصابين بسلالة "أوميكرون"

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 06:54 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وكالات - قالت ماريا فان كيركوف الخبيرة بقسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، إن المعطيات الأولية تدل على أن سريان كوفيد-19 يكون أكثر اعتدالا لدى المصابين بسلالة "أوميكرون".

وأضافت فان كيركوف: "تشير البيانات الأولية إلى أن المصابين بهذه السلالة من فيروس كورونا، بشكل عام، يتحملون المرض بسهولة أكبر، لكن تأكيد ذلك لا يزال سابقا لأوانه حاليا. قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن نفهم حقا كم من المصابين بالسلالة الجديدة سيعانون من سريان خطير للمرض".

وحذرت الخبيرة، من أنه حتى مع وجود مسار معتدل للمرض، قد تحدث زيادة كبيرة في عدد حالات العلاج في المستشفى. وشددت على أن زيادة عدد حالات العلاج في المستشفى، قد تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الجديدة لم تتسبب في أي وفيات بعد.



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