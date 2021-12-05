تركيا.. أردوغان يتوجه الاثنين إلى قطر في زيارة رسمية

وكالات - أعلن مكتب الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه الاثنين إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.



وأشار المكتب في بيان صدر عنه إلى أن "أردوغان سيشارك في الدوحة، باجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة".



وأضاف: "الاجتماع سيعقد برئاسة آل ثاني وأردوغان وبمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين".



وتابع: "سيناقش المشاركون الخطوات التي يمكن إجراؤها لتعميق علاقات التعاون بين البلدين، كما وسيبحث العلاقات الثنائية بكافة أبعادها".



وشدد البيان على أن "الجانبين القطري والتركي سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والثنائية".



وأوضح أن "جدول أعمال الجانبين يتضمن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".



