مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدّولي بجدّة يكرّم كاترين دونوف

Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 09:05 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ستكونُ النّجْمة السّينمائيّة الفرنسيّة" كاترينْ دونوفْ" إحدى أهمّ وأبْرز ضيْفات الدّوْرة الأولى ل"مهْرجان البحْر الأحْمر السّينمائي الدُّولي" بمدينة "جدّةّ"، بداية من يوم الإثنين 6 ديسمبر ويتواصلُ إلى15 من نفس الشّهر..

وكشف المُنظّمون للمهْرجان عن سلسلة من الأنشطة والعُروض التّي سيتمُّ تنظيمُها لتكْريم المرأة والإحتفال بدوْرها في صناعة السّينما، وتشملُ جوائز وتكريم لشخْصيّات نسائيّة مُبدعات من بينهنّ" كاترينْ دونوفْ "وهيفاء منْصور(مُخرجة ومُنتجة سعوديّة) وليلى علْوي ويُسرا.

وسيعْرضُ المهرجانُ 135 فيلمًا، تحظى المُخرجات النساءُ بنسبة 38% من نصيب العرض.

من تونس سيشارك المخرج السينمائي نجيب بلقاضي بفيلمه الجديد "قربان" في المسابقة الرسمية للدورة التأسيسية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي،.

وهذا الفيلم، هو روائي طويل تدور أحداثه، وفق ما جاء في الورقة التقديمية، "في مارس 2020، حيث تمّ الإعلان عن وباء غامض انتشر في جميع أنحاء العالم. وفي مدينة محجورة، يحاول قيس وسارة وقطّهما باقيرا التأقلم مع حياتهم الجديدة التي يطغى عليها حظر التجوّل وندرة أساسيات العيش والضبابيّة. شيء ما يتغيّر في قيس، ويصبح أكثر غرابة مع الوقت".



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