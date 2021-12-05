وكالة: طحنون بن زايد يزور طهران غدا الاثنين

Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 06:56 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - أفادت وكالة أنباء تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، بأن كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، سيزور طهران يوم الاثنين.

وقالت "نور نيوز" إن الشيخ طحنون تلقى دعوة رسمية من علي شمخاني، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وسيبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية مع طهران.

وأشارت الوكالة إلى أن طحنون بن زايد سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، إضافة إلى نظيره الإيراني، موضحة أن تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة، تعتبر من أهداف زيارة الشيخ طحنون الى طهران.

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