أكد رئيس نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي، السبت، في تصريح لاذاعة موزاييك، وفاة رجل الأعمال الليبي ورئيس مهرجان أوسكار العرب مهند الغزاوي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
وفاة رئيس مهرجان أوسكار العرب الليبي مهند الغزاوي
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