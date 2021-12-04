وفاة رئيس مهرجان أوسكار العرب الليبي مهند الغزاوي

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 22:05 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أكد رئيس نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي، السبت، في تصريح لاذاعة موزاييك، وفاة رجل الأعمال الليبي ورئيس مهرجان أوسكار العرب مهند الغزاوي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.




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