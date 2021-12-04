تعادل فلسطين والسعودية يؤهل المغرب ويعزز حظوظ الأردن

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 22:02 قراءة: 0 د, 37 ث
      
خطف منتخب السعودية تعادلاً ثميناً من فلسطين 1-1 يوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™.

وسجّل عبد الله الحمدان هدف التعادل مع الدقيقة الواحدة والثمانين بعدما تقدمت فلسطين بهدف رائع حمل توقيع محمد باسم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2).





وحسم هذا التعادل تأهل منتخب المغرب الذي يملك ست نقاط بشكل رسمي، بينما يوجد لدى بقية المنتخبات فرصاً مختلفة باحتلال المركز الثاني.

ويملك منتخب الأردن ثلاث نقاط في الوصافة حالياً متقدماً بفارق نقطتين عن كل من السعودية (نقطة) وفلسطين (نقطة).

وستشهد المرحلة الأخيرة مواجهة المغرب للسعودية والأردن لفلسطين.

وسيتأهل منتخب الأردن إلى ربع النهائي في حال فوزه على فلسطين بأي نتيجة أو حتى تعادله بشرط عدم فوز السعودية على المغرب.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237355



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Jordanie - Maroc
  14:00 Liban - Algerie
  17:00 Soudan - Egypte
  20:00 Palestine - KSA
Arab Cup

السبت 04 ديسمبر 2021 | 29 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:16 05:44
Babnet
11°
 Babnet15° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1118°-1012°-817°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    20246,3

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,26037 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   1071,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   