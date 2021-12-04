تركيا: العثور على قنبلة أعدت للتفجير تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي أردوغان

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 19:11 قراءة: 0 د, 8 ث
      
وكالات - نشرت وسائل إعلام تركية مساء يوم السبت صورا للقنبلة التي عثرت عليها قوات الأمن تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يتبع يتبع يتبع




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