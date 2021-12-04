مصر تتأهل لربع نهائي مونديال العرب بفوز ساحق على السودان

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 18:50 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوز ساحق 5-صفر على تسعة لاعبين من السودان في ملعب 974 المونديالي في قطر اليوم السبت.

ولحقت مصر بالجزائر إلى ربع النهائي بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما ست نقاط من مباراتين وكذلك فارق الأهداف.

ويأتي السودان في ذيل الترتيب بدون نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن لبنان ليودع المنتخبات البطولة مبكرا.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237340



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Jordanie - Maroc
  14:00 Liban - Algerie
  17:00 Soudan - Egypte
  20:00 Palestine - KSA
Arab Cup
.

السبت 04 ديسمبر 2021 | 29 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:16 05:44
Babnet
13°
 Babnet15° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1118°-1012°-817°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    20246,3

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,26037 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   1071,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   