مصر تتأهل لربع نهائي مونديال العرب بفوز ساحق على السودان

تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوز ساحق 5-صفر على تسعة لاعبين من السودان في ملعب 974 المونديالي في قطر اليوم السبت.ولحقت مصر بالجزائر إلى ربع النهائي بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما ست نقاط من مباراتين وكذلك فارق الأهداف.ويأتي السودان في ذيل الترتيب بدون نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن لبنان ليودع المنتخبات البطولة مبكرا.