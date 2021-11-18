صندوق النقد الدولي تلقى "مؤخرا" طلب مساعدة من تونس

Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 21:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - – تلقى صندوق النقد الدولي "مؤخرا" طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة وهناك مباحثات تقنية جارية "لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد"، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة الخميس.

وقال جيري رايس خلال مؤتمر صحافي "تلقينا مؤخرا من تونس، من السلطات طلبا لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي". وقال "كنا دائما وسنظل شريكا قويا لتونس".

وتكراراً لتصريحات أدلى بها مؤخراً جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر عُقد في عمان (الأردن)، شدد جيري رايس على أن المباحثات التقنية بين الصندوق والسلطات التونسية تهدف إلى "بحث إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس".

وتابع أن "المباحثات تتركز على تحديد أولويات تونس، أولويات اقتصادية وتحديات يجب النهوض بها وإصلاحات لا بد من تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد".


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