مجلس النواب الأمريكي يؤيد معاقبة أحد أعضائه بسبب نشره مقطع فيديو يحاكي قتله مشرعة ديمقراطية

المشرع الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، بول غوسار
Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 - 06:17 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تبني مشروع قرار ينص على ضرورة معاقبة أحد أعضائه، الجمهوري بول غوسار، لنشره مقطع فيديو يحاكي قتله مشرعة ديمقراطية.

وأيد 223 مشرعا في مجلس النواب، خلال جلسة انعقدت الأربعاء، مشروع القرار مقابل رفض 207 أعضاء.

وسبق أن نشر غوسار فيديو رسوم متحركة يظهر المشرع الجمهوري وهو يلوح بسيف أمام صورة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، و"يقتل" شخصا بملامح وجه النائبة الديموقراطية، ألكسندرا أوكاسيو كورتيز.

وأصر أعضاء الحزب الديمقراطي على أن هذا الفيديو يمثل دعوة إلى العنف ضد المسؤولين الحكوميين وذلك أمر ممنوع بأي شكل، بينما قال الجمهوريون خلال المناقشات إن هذا المقطع الدموي لا يتضمن أي شيء خطير.

ويقضي القرار بإدانة علنية لغوسار وتجريده من منصبيه في لجنتي الطاقة والرقابة بمجلس النواب.



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