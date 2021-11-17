السودان: 14 قتيلا برصاص الجيش خلال مظاهرات اليوم الأربعاء

وكالات -

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن 14 شخصا على الأقل قتلوا برصاص الجيش خلال المظاهرات التي نظمت في البلاد اليوم الأربعاء تنديدا باستيلاء العسكريين على الحكم.وأكدت اللجنة على صفحتها في "فيسبوك" أن مواكب المتظاهرين تتعرض لـ"قمع وحشي بالرصاص الحي".وأشارت اللجنة إلى رصدها عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة بين المحتجين.وأكد مراسل RT في الخرطوم قطع الاتصالات الهاتفية بشكل كامل في عموم السودان، باستثناء استقبال الاتصالات الدولية، على خلفية موجة جديدة من المظاهرات في البلاد احتجاجا على الانقلاب العسكري وحل الجيش حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك.