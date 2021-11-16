حرس الحدود البولندي يستخدم الغاز وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين المحتشدين عند المعبر مع بيلاروس

وكالات - قام حرس الحدود البولندي باستخدام الغاز وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين المحتشدين عند المعبر الحدودي وعلى طول الحدود بين بيلاروس وبولندا.



وأظهرت مقاطع الفيديو، حرس الحدود البولندي وهو يطلق الغاز المسيل للدموع ويوجه خراطيم المياه باتجاه المهاجرين المحتشدين في محاولة لإبعادهم.



وأظهرت مقاطع آخرى، محاولات المهاجرين على الحدود في كسر الحواجز والأسلاك في المنطقة الحدودية وإلقاء الحجارة على البولنديين، في محاولة للدخول.



