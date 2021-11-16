كأس العالم-2022 تصفيات المنطقة الإفريقية- النتائج الجزئية لمباريات الجولة السادسة والأخيرة

النتائج الجزئية لمباريات الجولة السادسة والأخيرة للدور الثاني من تصفيات المنطقة الإفريقية لمونديال-2022 لكرة القدم،

التي جرت يومي الأحد والاثنين:



-المجموعة الخامسة:

مالي - أوغندا 1-0



-المجموعة السابعة:

زيمبابوي - إثيوبيا 1-1

غانا - جنوب إفريقيا 1-0



-المجموعة الثامنة:

السنغال - الكونغو 2-0



-المجموعة العاشرة:

مدغشقر - تنزانيا 1-1

الكونغو الديمقراطية - بنين 2-0



الاثنين 15 نوفمبر:

المجموعة الأولى:

النيجر - جيبوتي 7-2



المجموعة الخامسة:

كينيا - رواندا 2-1



المجموعة الثامنة :

ناميبيا - الطوغو 0-1



المجموعة التاسعة:

غينيا بيساو - السودان 0-0



الثلاثاء 16 نوفمبر:

المجموعة الأولى:

الجزائر - بوركينا فاسو



المجموعة الثانية:

تونس - زامبيا

موريتانيا - غينيا الاستوائية



المجموعة الثالثة:

ليبيريا - إفريقيا الوسطى

نيجيريا - الرأس الأخضر



المجموعة الرابعة:

الموزمبيق - مالاوي

الكاميرون - كوت ديفوار



المجموعة السادسة:

ليبيا - أنغولا

مصر - الغابون



المجموعة التاسعة:

المغرب - غينيا



