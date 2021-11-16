كأس العالم-2022 تصفيات المنطقة الإفريقية- النتائج الجزئية لمباريات الجولة السادسة والأخيرة

النتائج الجزئية لمباريات الجولة السادسة والأخيرة للدور الثاني من تصفيات المنطقة الإفريقية لمونديال-2022 لكرة القدم،
التي جرت يومي الأحد والاثنين:
-المجموعة الخامسة:
مالي - أوغندا 1-0
-المجموعة السابعة:
زيمبابوي - إثيوبيا 1-1
غانا - جنوب إفريقيا 1-0
-المجموعة الثامنة:
السنغال - الكونغو 2-0
-المجموعة العاشرة:
مدغشقر - تنزانيا 1-1
الكونغو الديمقراطية - بنين 2-0
الاثنين 15 نوفمبر:
المجموعة الأولى:
النيجر - جيبوتي 7-2
المجموعة الخامسة:
كينيا - رواندا 2-1
المجموعة الثامنة :
ناميبيا - الطوغو 0-1
المجموعة التاسعة:
غينيا بيساو - السودان 0-0
الثلاثاء 16 نوفمبر:
المجموعة الأولى:
الجزائر - بوركينا فاسو
المجموعة الثانية:
تونس - زامبيا
موريتانيا - غينيا الاستوائية
المجموعة الثالثة:
ليبيريا - إفريقيا الوسطى
نيجيريا - الرأس الأخضر
المجموعة الرابعة:
الموزمبيق - مالاوي
الكاميرون - كوت ديفوار
المجموعة السادسة:
ليبيا - أنغولا
مصر - الغابون
المجموعة التاسعة:
المغرب - غينيا
التي جرت يومي الأحد والاثنين:
-المجموعة الخامسة:
مالي - أوغندا 1-0
-المجموعة السابعة:
زيمبابوي - إثيوبيا 1-1
غانا - جنوب إفريقيا 1-0
-المجموعة الثامنة:
السنغال - الكونغو 2-0
-المجموعة العاشرة:
مدغشقر - تنزانيا 1-1
الكونغو الديمقراطية - بنين 2-0
الاثنين 15 نوفمبر:
المجموعة الأولى:
النيجر - جيبوتي 7-2
المجموعة الخامسة:
كينيا - رواندا 2-1
المجموعة الثامنة :
ناميبيا - الطوغو 0-1
المجموعة التاسعة:
غينيا بيساو - السودان 0-0
الثلاثاء 16 نوفمبر:
المجموعة الأولى:
الجزائر - بوركينا فاسو
المجموعة الثانية:
تونس - زامبيا
موريتانيا - غينيا الاستوائية
المجموعة الثالثة:
ليبيريا - إفريقيا الوسطى
نيجيريا - الرأس الأخضر
المجموعة الرابعة:
الموزمبيق - مالاوي
الكاميرون - كوت ديفوار
المجموعة السادسة:
ليبيا - أنغولا
مصر - الغابون
المجموعة التاسعة:
المغرب - غينيا
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