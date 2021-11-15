مصر تمنع غير الملقحين من دخول مقرات أعمالهم

وكالات - للمرة الأولى منذ بدء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في مصر، تبدأ الحكومة المصرية، اليوم (الاثنين)، تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير الملقحين لمقرات عملهم، مع إلزام غير الراغبين في تلقيه بتقديم مسحة طبية لبيان الإصابة كل أسبوع.



وتسعى السلطات الصحية المصرية إلى تلقيح نحو 40 مليون شخص بحلول نهاية العام الحالي، فيما تكثف من حملاتها لتوسعة نطاق المستفيدين من التطعيم بموازاة بدء تصنيع بعض الأنواع محلياً، وزيادة رصيد البلاد من أنواع أخرى تصنع في الخارج.





وتسري قرارات منع دخول الموظفين غير الملقحين على المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، فيما سيتم حظر دخول المواطنين غير الملقحين لتلك المؤسسات بداية من الشهر المقبل.





