سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 - 11:11 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - أفادت قناة الأحرار الليبية في خبر عاجل أن سيف الإسلام القذافي، قدّم اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في فرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، وذلك وفق ما أكده للقناة رئيس إدارة التواصل والتوعية بالانتخابات بالمفوضية العليا خالد المناعي.

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.

وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

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