قطر 2022: فرنسا تتأهل إلى المونديال بعد فوزها الكاسح على كازاخستان 8-0

فرانس 24 - حجزت فرنسا حاملة اللقب السبت بطاقة التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها الكاسح على كازاخستان 8-0 ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. وشهدت المباراة تألق نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي سجل أربعة أهداف وقائد ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة الذي أمضى ثنائية.





تأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم إلى مونديال قطر2022 بعد فوزه الكبير على كازخستان 8-0 على ملعب بارك دي برانس في الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.



وفرض نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله 4 أهداف، وأضاف كريم بنزيمة هدفين وكل من أدريان رابيو وأنطوان غريزمان هدفا واحدا.



وضمنت فرنسا بالتالي مشاركتها في النهائيات العالمية للمرة السادسة عشرة في تاريخها والدفاع عن لقبها التي توجت به عام 2018 في روسيا عندما تغلبت على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية، علما بانها توجت بطلة للعالم عندما استضافت نسخة عام 1998.



وقدمت فرنسا الفائزة بدوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي بفوزها على إسبانيا 2-1 في المباراة النهائية، عرضا هجوميا رائعا بقيادة مبابي الذي شكل عبئا على دفاع كازاخستان طوال المباراة.



سيل من الأهداف

بدأت فرنسا المباراة في غياب لاعبي مانشستر يونايتد الانكليزي رافايل فاران وبول بوغبا بداعي الإصابة لكنها لم تتأثر إطلاقا بذلك ونجحت في افتتاح التسجيل مبكرا عبر مبابي الذي استغل كرة عرضية من ثيو هرنانديز (6).



وسرعان ما أضاف مبابي الهدف الثاني بتمريرة رائعة من كينغسلي كومان إثر خروج خاطئ للحارس الكازاخستاني فأودعها الشباك (12)، وأكمل الهاتريك مستغلا كرة عرضية متقنة من كومان فتابعها رأسية بعيدا عن متناول الحارس (32).



واستمرت الهجمات الفرنسية في الشوط الثاني، وأضاف بنزيمة هدفين (55 و59) ورابيو (75) وغريزمان (84 من ركلة جزاء) قبل أن يكمل مبابي السوبر هاتريك قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.



وفي المجموعة ذاتها، عززت فنلندا آمالها بخوض الملحق المؤهل إلى المونديال بفوزها الثمين على البوسنة والهرسك 3-1 في عقر دار الأخيرة.



وانتزعت فنلندا المركز الثاني من أوكرانيا بفارق نقطتين قبل الجولة الأخيرة، حيث تلتقي الأولى مع فرنسا في هلسنكي، والثانية مع البوسنة خارج ملعبها.



وكانت فنلندا شاركت في أول بطولة كبيرة لها عندما خاضت غمار النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا الصيف الماضي.







فرانس24/ أ ف ب



