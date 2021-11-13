الولايات المتحدة تتعهد بمساعدة قطر على ضمان أمن كأس العالم لكرة القدم

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 18:18 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - أكدت الولايات لمتحدة أنها تعتزم مساعدة السلطات القطرية في ضمان الأمن خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 التي ستستضيفها قطر.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم السبت عقب جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات لمتحدة وقطر في واشنطن، أن الجانبين بحثا قضايا ضمان الأمن في بطولة العالم لكرة القدم 2022.

وأوضح البيان: "في ظل استعدادات قطر لإقامة كأس العالم لكرة القدم بين الرجال عام 2022، تعهدت الولايات المتحدة وقطر بتوسيع التعاون الوثيق بين الهيئات المعنية لضمان أمن ونجاح البطولة".

وذكرت الخارجية الأمريكية: "بحث كلا الجانبين الأمن السيبراني وتدريب عناصر أجهزة الأمن والاتصالات العامة وحقوق الإنسان وإقامة كأس العالم الخالي من انبعاثات الكربون".

وتابع البيان: "رحبت الولايات المتحدة بإمكانية التشاور مع قطر قبيل كأس العالم لكرة القدم بين الرجال عام 2026 في أمريكا الشمالية".

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