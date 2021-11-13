بهدف عالمي.. الأرجنتين تهزم أوروغواي وتعزز ن مركزها في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 06:19 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اقترب منتخب الأرجنتين من التأهل إلى نهائيات مونديال "قطر 2022"، بعد فوزه على مضيفه الأوروغوياني 1-0، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل في هذا الفوز، لجناحه أنخيل دي ماريا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة السابعة، بطريقة رائعة.

وتلقى دي ماريا تمريرة داخل منطقة جزاء من زميلة باولو ديبالا، ليضع الكرة بتسديدة مركزة بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة عن الحارس الأوروغوياني.

وعزز منتخب الأرجنتين مركزه الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 28 نقطة، خلف منتخب البرازيل صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة، الذى تأهل رسميا لنهائيات كأس العالم، بينما توقف رصيد أوروغواي عند 16 نقطة في المركز السادس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات مونديال قطر مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.




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