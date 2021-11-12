البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال قطر

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 06:23 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وكالات - باتت البرازيل أول دولة من قارة أمريكا الجنوبية تتأهل إلى مونديال "قطر 2022"، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بعد فوزها، اليوم الجمعة، على ضيفتها كولومبيا1-0.

وبهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة حاسمة لنجمها نيمار قبل ثلث ساعة من النهاية، حافظت بطلة العالم خمس مرات على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

وأصبحت البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك.

وتتصدر البرازيل التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة، متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين.

وبات الفارق بين البرازيل ومنتخب تشيلي، الرابع، 18 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، علما بأن البرازيل لعبت مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات مونديال قطر مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.



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