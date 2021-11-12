البرازيل تسجل 188 وفاة و15300 إصابة جديدة بكورونا

وكالات - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 188 وفاة و15300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 610224، فيما وصل عدد الإصابات إلى 21 مليونا و924598.



وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.



وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند.



