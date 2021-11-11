ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 06:24 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - سجلت ألمانيا زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تجاوزت 50 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم الخميس، تم تسجيل 50196 إصابة خلال اليوم الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء في ألمانيا إلى 4 ملايين و894250 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 97198 حالة وفاة، منها (235) حالة وفاة تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية.

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