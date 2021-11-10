رئيس بلدية عقارب: الاحتجاجات بعيدة عن أي توظيف سياسي ولو توفرت ضمانات لما وقعت تلك الفوضى

Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 - 20:28 قراءة: 0 د, 9 ث
      
فرانس 24 - حوار من إعداد توفيق مجيد مع فؤاد لشهب رئيس بلدية عقارب التونسية يتناول ما تشهده المدينة من اضطرابات منذ الإعلان عن إعادة فتح مكب للفضلات... فيديو



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