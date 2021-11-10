أردوغان يعقد لقاء مغلقا مع المشري

وكالات - عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم الأربعاء مباحثات مغلقة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، استمر ساعتين.



وأفادت وكالة "الأناضول" بأن اللقاء جرى بين أردوغان والمشري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستمر ساعتين.



كما استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب المشري والوفد المرافق له، وبحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين الجانبين، وحرص تركيا على تحقيق السلام الدائم في ليبيا.



وقال شنطوب: "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا"، موضحا أن "علاقات عميقة واستثنائية تربط بين تركيا وليبيا منذ أكثر من خمسة قرون".



من جانبه، شكر المشري الجانب التركي على حسن الاستقبال قائلا: "تركيا بلدنا الثاني، ولا نشعر بالغربة عند وجودنا فيها"، مشيدا بمواقف أنقرة الراسخة من دعم بلاده في مواجهة جميع التحديات والصعوبات.



