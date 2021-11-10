المغرب يعلن إطلاق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب ابتداء من 12 ديسمبر

فرانس 24 - أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية الثلاثاء إطلاق خط جوي مباشر يربط العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء بتل أبيب هو الأول من نوعه انطلاقا من المغرب. وذلك بعد نحو 10 أشهر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وأوضحت الشركة أن إطلاق هذا الخط "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم". كما يهدف إلى "تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل".



وتضم إسرائيل قرابة 700 ألف شخص من أصول مغربية كانوا يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة لزيارة المغرب، قبل الاتفاق.



سيفتح هذا الخط ابتداء من 12 كانون الأول/ديسمبر بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وفق ما أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، مشيرة إلى أن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف.





وسبق أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في العام 1993، قبل أن يقطعها المغرب العام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي.



جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وكذا أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المملكة في آب/أغسطس.



صار المغرب أواخر العام الماضي رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.







فرانس24/ أ ف ب



