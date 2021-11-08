وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن إصابة مسؤول بالشرطة في هجوم مسلح بمدينة كان

Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 08:11 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن مسؤولا بالشرطة أصيب بعد تعرضه لهجوم مسلح في مدينة كان بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أنه تم "تحييد" المهاجم.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال جيرالد دارمانان: "تم طعن شرطي من مركز شرطة كان بطعنات..تم تحييد المهاجم من قبل زملائه ( الشرطي)".

وأضاف: "سأذهب إلى هناك على الفور هذا الصباح، وأقدم دعمي الكامل للشرطة الوطنية ولمدينة كان".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235743

Sarramba  ()  |Lundi 08 Novembre 2021 à 08h 37m |           
يبدُ أن هذا الموقع "باب نات" ذراع مخابراتي أو دعاية، لوزير الداخلية الفرنسي ؟؟؟



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