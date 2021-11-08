رئيس نيكاراغوا يسعى لولاية رابعة وسط انتقادات دولية

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Publié le Lundi 08 Novembre 2021 - 06:20 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - أفادت وكالة "أسيوشيتد برس" بأن رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا يسعى لولاية رابعة على التوالي في مواجهة مرشحين غير معروفين، "فيما يقبع منافسوه الأقوياء في السجن".

وأضافت الوكالة أن "المعارضة دعت النيكاراغويين إلى مقاطعة الاقتراع احتجاجا على العملية الانتخابية التي تعرضت لانتقادات شديدة من قوى أجنبية".

وستحدد انتخابات الأحد من سيتولى الرئاسة للسنوات الخمس المقبلة، ومن سيشغلوا 90 مقعدا من 92 في الكونغرس الوطني.

وتسيطر جبهة "ساندينستا" التي يرأسها أورتيغا وحلفاؤه على الكونغرس وجميع المؤسسات الحكومية في البلاد.

وشغل أورتيغا منصب الرئيس لأول مرة من عام 1985 إلى عام 1990، قبل أن يعود إلى السلطة في عام 2007، وعين مؤخرا زوجته السيدة الأولى ونائبة الرئيس روزاريو موريللو "رئيسة مشاركة".

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