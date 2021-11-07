تبون يهدي نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا

Publié le Dimanche 07 Novembre 2021 - 10:31 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أهدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره الإيطالي سيرجيو ماتريلا، حصانا عربيا أصيلا بمناسبة زيارته للجزائر.

وكرم تبون نظيره الإيطالي، بسهرة أمس السبت في مأدبة عشاء أقيمت بقصر الشعب، بدوره كرم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا الرئيس عبد المجيد تبون.

ويذكر أن الرئيس الإيطالي حل صباح أمس السبت بالجزائر في زيارة تدوم ليومين.

وأجرى الرئيس تبون أمس السبت، محادثات على انفراد مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا.

وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أفادت في وقت سابق، بأن الرئيس سيرجيو ماتريلا سيزور الجزائر يوم السبت على رأس وفد رفيع في زيارة ستستغرق يومين، ويضم وفد الرئيس الإيطالي وزير الخارجية لويجي دي مايو في أول زيارة رسمية لرئيس أوروبي منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسة نهاية 2019.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235707



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الأحد 07 نوفمبر 2021 | 2 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:18 14:55 12:10 06:49 05:21
Babnet
20°
 Babnet22° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1622°-1517°-1518°-1422°-14
  • Avoirs en devises
    20995,2

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,29312 DT        1$ =2,84387 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1217,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة