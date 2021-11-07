بمسيّرة مفخخة.. محاولة اغتيال رئيس حكومة العراق

Publié le Dimanche 07 Novembre 2021 - 06:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - قال مسؤولون أمنيون في العراق إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد نجا من محاولة اغتيال.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن ضربة صاروخية من طائرة مسيرة على منزله في المنطقة الخضراء ذات التحصينات الكبيرة في العاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من فجر الأحد.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر إنه بخير داعيا إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع.

وقال الجيش العراقي إن الكاظمي لم يصب بأي أذى.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت سابقا أنه تم نقل الكاظمي إلى المستشفى.




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