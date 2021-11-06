الجزائر: تبون يُجرى محادثات مع نظيره الإيطالي

وكالات - أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم السبت، محادثات على انفراد مع الرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا.



هذا وشرع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم ليومين.



ووصل الرئيس الإيطالي إلى الجزائر، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مطار هواري بومدين بالعاصمة.



وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، سيشرع في زيارة دولة، إلى الجزائر، يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، مرفوقا، بوفد هام.



وأوضح البيان، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين البلدين الصديقين.



بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين.



وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر 2020 على مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.



وسمحت هذه المذكرة بتعزيز الحوار الثنائي والتعاون الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين.



