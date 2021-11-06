مخاوف من موجة جديدة لجائحة فيروس كورونا في أوروبا بسبب تباطؤ حملات التطعيم

Publié le Samedi 06 Novembre 2021 - 12:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فرانس 24 - واصل فيروس كورونا تسارعه في القارة الأوروبية، خلافا لبقية دول العالم التي تحسن فيها الوضع الوبائي، حيث تشهد عدة دول تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة احتمال حدوث عدد كبير من الوفيات.

ودعت الحكومة الألمانية إلى تعميم إعطاء الجرعات الثالثة للقاحات المضادة للفيروس لمواجهة تجدد انتشار الوباء. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية أن تسجل نصف مليون حالة بحلول شباط/ فبراير المقبل بسبب عدم رفع أعداد المطعمين بالشكل الكافي.



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