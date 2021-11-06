نيمار يعبر عن صدمته لمصرع المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا بتحطم طائرة

وكالات -

وعلى حسابه في "تويتر" كتب النجم الكروي الذي يلعب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقول: "أرفض التصديق أرفض"، مضيفا صورة عينين تفيضان بالدموع.وكانت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا التي بدأت مشوارها الفني من خلال الموسيقى الكنسية قد لقيت حتفها وأربعة اشخاص آخرين في تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم في منطقة ريفية جنوب شرق البرازيل.وحصلت ميندونكا (26 عاما) عام 2019، على جائزة "Grammy Latino".ولدت ماريليا ميندونكا في كريستيانوبوليس ونشأت في جويانيا، وكان أول تعرف لها على الموسيقى في الكنيسة.وبدأت في التأليف عندما كان عمرها 12 عاما وكتبت أغاني لمطربين بينهم "مينها" "Herança" و"جواو نيتو وفريدريكو"، و"كثير جدا".وتشتهر هذه الفنانة البرازيلية الراحلة بأداء الأغاني الريفية المعروفة باسم "مندونسا"، وتحظى بشهرة واسعة في بلادها بسبب نمط الأغاني الاجتماعية الحزينة التي كانت تؤديها الأمر الذي جعل محبيها يطلقون عليها اسم "ملكة المعاناة".