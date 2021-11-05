وكالات - شهدت كاتدرائية واشنطن الوطنية اليوم الجمعة مراسم تأبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، بحضور الرئيس جو بايدن مع قرينته وباراك أوباما وجورج بوش الابن وهيلاري كلينتون.
بايدن وأوباما وبوش في مراسم تأبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول
En continu
.
الجمعة 05 نوفمبر 2021 | 30 ربيع الأول 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:48
|17:20
|14:56
|12:10
|06:47
|05:19
|
18°
|20°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-17
|22°-18
|22°-16
|20°-16
|19°-15
- Avoirs en devises
20995,2
(5 nov)
- Jours d'importation
127
- 1 € = 3,29312 DT 1$ =2,84387 DT
- Solde Compte du Trésor (5 nov) 1217,1 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 995 649) كورونا: تسجيل حالتي وفاة و نسبة
( 62 739) السيرة الذاتية لرئيسة الحكومة نجلا
( 36 491) تركيبة الحكومة الجديدة ..25 عضوا م
( 34 754) السيرة الذاتية لوزير الداخلية، تو
( 29 148) السيرة الذاتية لوزير التربية فتحي
( 28 717) وزارة الداخليّة.. مداهمة منزل مشبو
( 28 448) من هي سهام البوغديري نمصية وزيرة
( 27 688) الصافي سعيد لحمزة البلومي: أسئلتك
( 27 130) السيرة الذاتية لوزير الشباب والري
( 25 328) وزارة الصحة: تطعيم 54687 شخصا ضد ك
( 25 206) حاكم التحقيق العسكري يصدر قراره في
( 25 071) رئيسة الحكومة، نجلاء بودن تصل الر
( 23 467) الثروة التى حققها لا تتماشى ونشاطه
( 23 391) نجيب الشابي: أنا إنسان وطني ونظيف.
( 23 153) البرلمان الأوروبي يصادق على القر
( 21 604) موزاييك تنشر تفاصيل الإفراج عن الش
( 20 628) وحدات الحماية المدنية تطفئ 75 حريق
( 20 297) وضع ملائم لنزول امطار بالسواحل الش
( 19 637) النيابة العمومية بالقطب القضائي ا
( 19 257) سيدي بوزيد - ارتفاع عدد الموقوفي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 235644