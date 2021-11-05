بايدن وأوباما وبوش في مراسم تأبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 19:46 قراءة: 0 د, 9 ث
      
وكالات - شهدت كاتدرائية واشنطن الوطنية اليوم الجمعة مراسم تأبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، بحضور الرئيس جو بايدن مع قرينته وباراك أوباما وجورج بوش الابن وهيلاري كلينتون.




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