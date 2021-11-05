بايدن وأوباما وبوش في مراسم تأبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

وكالات -

شهدت كاتدرائية واشنطن الوطنية اليوم الجمعة مراسم تأبين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، بحضور الرئيس جو بايدن مع قرينته وباراك أوباما وجورج بوش الابن وهيلاري كلينتون.