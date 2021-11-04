دعوة سعودية لإجراءات جديدة ضد لبنان بعد تصريحات قرداحي

وكالات -

طالب رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان جميع رجال الأعمال والشركات السعودية، بإيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان.وحول مبررات الإجراء اتهم العجلان الحكومة اللبنانية بالتمادي في مباركة وتبرير "الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة بالطائرات المفخخة".وقال العجلان إن وقف التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان يمثل أقل ما يمكن تقديمه دفاعا عن السعودية.وكان قرداحي أعلن مرارا أنه لن يستقيل من منصبه، وسط ضغوط ودعوات سعودية وخليجية بشكل خاص، تمثلت بسحب السفراء، وإجراءات بينها منع التوريدات إلى لبنان أو استقبال الصادرات منه.