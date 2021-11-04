"طيران الإمارات" تطلق رحلات يومية إلى تل أبيب

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 09:48 قراءة: 0 د, 19 ث
      
وكالات - أفادت الشركة الإماراتية للطيران "طيران الإمارات"، بأنه اعتبارا من السادس من ديسمبر المقبل ستطلق رحلات إلى مدينة تل أبيب في إسرائيل.

ووفقا للشركة الإماراتية ستطلق رحلة يومية بدون توقف بين دبي وتل أبيب في إسرائيل اعتبارا من السادس من ديسمبر 2021.

وفي 13 أغسطس 2020، اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات، ما يجعل الأخيرة أول دولة خليجية وثالث دول عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل.

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